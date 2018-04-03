ИБР и ОПЕК финансируют многомиллионный транспортный проект в Таджикистане

2018-04-03 14:19 | www.trend.az | 8

На реализацию проекта «Строительство автодороги Куляб-Калаихумб, участки A и F» планируется потратить свыше 115 миллионов долларов США, передаёт таджикское издание «Авеста».

По данным министерства финансов республики, строительство и реконструкция автомобильной дороги Куляб-Калаи Хумб, в основном осуществляется за счет финансовых средств Исламского банка развития, Саудовского фонда развития, Кувейтского фонда арабского экономического развития, Фонда Абу-Даби и Фонда ОПЕК.

Как сообщили «Авеста» в профильных ведомствах экономического блока страны, проект предусматривает работы по уравниванию и расширению дороги, установку 39 водопроводных труб, строительство бетонных арыков по обочинам дороги длиной 40 тысяч метров, строительство защитных фундаментов на расстоянии 10 тысяч метров, 2-х мостов и других необходимых сооружений.