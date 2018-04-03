РФ и ОПЕК продолжат совместные действия по балансировке рынка после окончания сделки ОПЕК+

2018-04-03 14:19 | www.trend.az | 8

Министр энергетики России Александр Новак допустил возможность совместных действий с ОПЕК по балансировке рынка нефти после завершения сделки по сокращению добычи (ОПЕК+). Об этом министр сообщил журналистам, передает ТАСС.

"Мы сейчас думаем над форматом взаимоотношений, которые могут быть на более долгосрочную перспективу, который включал бы в себя и возможность мониторинга рынка, обмен информацией и, при необходимости, реализацию каких-то совместных действий, как это было в конце 2016 года", - сказал он.

Новак также добавил, что сейчас разрабатывается механизм взаимодействия стран ОПЕК+ после завершения соглашения на более долгосрочной основе.

По его словам, этот вопрос обсуждался с министром энергетики Саудовской Аравии Халедом аль-Фалехом.

"Есть разные форматы взаимодействия, мы ранее об этом говорили - это могут быть встречи стран ОПЕК и не ОПЕК на какой-то периодичной основе, могут быть еще дополнительные форматы в виде, возможно, какой-то организации, которая могла бы взаимодействовать со странами ОПЕК и не ОПЕК", - сказал Новак.

Он также в очередной раз подчеркнул, что Россия не планирует вступать в ОПЕК.

Также Россия планирует в полном объеме в апреле 2018 года выполнить условия соглашения по ограничению добычи нефти с ОПЕК.

"В первые дни апреля мы видим, что у нас соглашение исполняется в полном объеме, то есть мы нацелены на продолжение реализации достигнутых договоренностей", - отметил он.

"Когда я говорю, что будем исполнять свои обязательства, то это значит [сокращение добычи на] на 300 тыс. баррелей", - добавил министр.

Новак отметил, что участники соглашения по сокращению добычи нефти на встрече в июне могут обсудить возможность продления сделки после 2018 года.