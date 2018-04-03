Президент Азербайджана принял министра иностранных дел Эквадора - ОБНОВЛЕНО

2018-04-03 15:12 | www.apa.az | 8

Президент Азербайджана принял министра иностранных дел Эквадора.

Как сообщает АПА, Мария Фернанда Эспиноса Гарсес выразила удовлетворение участием проходящей в Баку в министерской конференции в рамках Движения неприсоединения.

Отметив, что Азербайджан добился невиданного развития, гостья подчеркнула значение того, что наша страна занимает очень важную позицию на международной арене. Она отметила, что Эквадор заинтересован в укреплении двусторонних отношений с Азербайджаном.

Говоря об экономическом сотрудничестве, Мария Фернанда Эспиноса Гарсес подчеркнула, что Эквадор также является страной, экспортирующей нефть, добавила, что для расширения сотрудничества во многих сферах имеются хорошие возможности.

Отметив значение участия министра иностранных дел Республики Эквадор Марии Фернанды Эспиносы Гарсес в министерской конференции в рамках Движения неприсоединения, глава государства подчеркнул, что этот визит создает хорошую возможность для обсуждения перспектив наших связей. Коснувшись сотрудничества в рамках международных организаций, президент Ильхам Алиев высоко оценил поддержку, оказанную Эквадором нашей стране во время голосования для избрания членом СБ ООН. Глава государства сказал, что для расширения сотрудничества между нашими странами имеется хороший потенциал, и отметил важность укрепления сотрудничества в рамках международных организаций.

В ходе беседы было подчеркнуто значение взаимных визитов между двумя странами, состоялся обмен мнениями о расширении сотрудничества в области торговли, инвестирования и других сферах.

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11:08

3 апреля президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Эквадора Марию Фернанду Эспинозу Гарсес.

Как сообщает АПА, информацию об этом распространила пресс-служба президента.