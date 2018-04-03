В Азербайджане учреждена новая медаль

2018-04-03 14:28 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане учреждена медаль «За заслуги в области судоходства».

Это отражено в изменении в закон «Об учреждении орденов и медалей Азербайджана», которое обсуждалось во вторник на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно законопроекту, этой медалью будут награждаться работники сферы судоходства, образцово исполняющие свои обязанности, проявившие высокие результаты в производственной деятельности, а также лица, имеющие особые заслуги в развитии и совершенствовании данной сферы в Азербайджане.

Законопроект был вынесен на голосование и принят.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.