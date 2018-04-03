Почему азербайджанцы не любят улыбаться? - 4 версии

2018-04-03 13:30 | www.oxu.az | 9

Издавна на Кавказе, в том числе и в Азербайджане, существуют неписанные правила: у мужчин должен быть серьезный взгляд, а женщины и вовсе не должны улыбаться незнакомым людям вне дома. То ли неулыбчивость у нас основывается на известной поговорке: «Смех без причины – признак дурачины», то ли люди просто перестали замечать прелести жизни…

В связи с этим Oxu.Az обратился к действительному члену Общероссийской психотерапевтической лиги, азербайджанскому психологу Вафе Акпер.

Психолог озвучила четыре версии относительно того, почему азербайджанцы так мало улыбаются?

1. Улыбка - не всегда признак вежливости. А вот на Западе вежливый человек всегда улыбается во время приветствия. Так, чем больше человек улыбается, тем доброжелательней он настроен. А для наших улыбка - это, в первую очередь, знак личной симпатии.

2. Улыбаются у нас в основном знакомым людям. Именно поэтому, в частности, продавщицы, официантки, работницы метро редко улыбаются покупателям…

3. Азербайджанцы в основном по своей натуре очень веселые и жизнерадостные люди. Но видно то, что годами внедрялось в наше подсознание, а именно - вышеуказанные «аталар созю» сделали из нас тех, кто мы сейчас. В Японии даже применяется штраф к тем, кто в метро или в других общественных местах передвигается с хмурым лицом. Японцы уверены, что этим они портят ауру друг друга.

4. В Азербайджане, в отличие от западных и многих других стран, считается, что улыбка должна быть только искренней. Она свидетельствует о хорошем расположении духа и дружелюбном отношении к собеседнику.

Итак, если вам улыбнулся иностранец – не обольщайтесь, а вот если вам улыбнулся азербайджанец – можете быть уверены, что он действительно захотел вам понравиться.

Али Мамедов

