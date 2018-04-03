В туркменской Авазе обсудят вопросы развития газового рынка

2018-04-03 14:32 | www.trend.az | 8

АШХАБАД /Trend/ - В рамках международного газового конгресса Туркменистана, который запланирован на 23-24 мая 2018 года, в прикаспийском курорте Аваза состоится обсуждение актуальных вопросов развития рынка и возможностей для сотрудничества.

Как говорится во вторник в сообщении "Нефтегазового комплекса" Туркменистана, ожидается, что в работе конгресса примут участие топ-менеджеры крупнейших нефтегазовых компаний мира и ведущие специалисты отрасли. В качестве организатора выступает государственный концерн «Туркменгаз», соорганизатор мероприятия нидерландская KHB Holland.

Платиновым спонсором этого форума стала местная компания Gazyk, специализирующаяся на нефтесервисных услугах в Каспийском регионе. Dragon Oil выступит золотым спонсором мероприятия.

Total, Petronas, АРЕТИ и Haldore Topsoe – серебряными. "Спонсорство обеспечивает компаниям уникальную возможность встретиться, обсудить и развивать новые деловые отношения с бизнес-партнерами со всего мира", - сказано в информации.