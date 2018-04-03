Туркменкам запретили красить волосы

2018-04-03 13:41 | www.oxu.az | 7

Таможня Туркменистана не будет пропускать в страну светлые краски для волос, а также средства для мелирования и обесцвечивания.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на сайт «Хроника Туркменистана».

Также с прилавков магазинов стали убирать остатки осветляющих средств для волос, гелей для ногтей и прочих аналогичных товаров. Запрещен ввоз материалов для наращивания ресниц и ногтей. В связи с запретами цены на эту продукцию выросли в полтора раза.

Работники хякимликов (администраций районов) обошли парикмахерские и салоны красоты Ашхабада и «рекомендовали» их владельцам исключить из списка услуг наращивание ресниц и ногтей, а также обесцвечивание волос.

Ранее сообщалось, что туркменским бюджетницам запретили наращивать ногти и ресницы и обесцвечивать волосы. Кроме того, наложен запрет на золотые украшения.