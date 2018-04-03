Президент Ильхам Алиев поздравил Абдулфаттаха Ас-Сиси в связи с переизбранием на пост президента Египта

2018-04-03 16:06 | www.apa.az | 7

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Абдулфаттаха Ас-Сиси в связи с избранием на пост президента Египта.

Как сообщает АПА, в письме главы государства говорится:



«Уважаемый господин президент. От всей души поздравляю Вас с повторным избранием на пост президента Арабской Республики Египет. Уверен, что благодаря нашим совместным усилиям дружеские связи и сотрудничество между Азербайджаном и Египтом будут еще более крепнуть и расширяться. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей деятельности во имя процветания египетского народа».