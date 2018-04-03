Саакашвили объявил охоту на грузинскую мафию

2018-04-03 14:19 | www.oxu.az | 7

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, несмотря на заочный приговор к тюремному заключению, заявил о намерении вернуться на родину после президентских выборов, чтобы «покончить с мафией».

Об этом, как передает Oxu.Az, он сказал в видеообращении к грузинскому народу.

Сегодня экономическое положение в Грузии катастрофическое. Причина – в разгуле мафии, возглавляемой Иванишвили (миллиардер, бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили – ред.). Он делает то, что делал в России, с помощью нескольких банков обратил каждую грузинскую семью в должников», – заявил политик и добавил, что за последние несколько лет прибыль банков выросла в шесть раз.

Он пообещал, что после президентских выборов ситуация в стране изменится.

«Мы покончим с этой мафией, после чего в первую очередь будут повышены пенсии и зарплаты учителям и полицейским. Мы покончим с этой властью в этом же году, после президентских выборов.

Я обязательно приеду в Грузию, и все эти программы вместе со своей командой буду лично осуществлять. Я не оставлю грузинский народ в беде», – подчеркнул Саакашвили.

Напомним, что в начале марта Саакашвили заявил о больших планах в Грузии. Политик считает, что грузинские власти сильно запустили ситуацию в стране, поэтому, по его словам, оппозиция должна выбрать единого кандидата в президенты через праймериз и добиться прихода к власти уже в этом году.

Али Мамедов

