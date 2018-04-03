GS1 Azerbaijan представил мобильное приложение для сканирования штрих-кодов

2018-04-03 14:59 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - GS1 Azerbaijan запустил одноименное мобильное приложение, позволяющее сканировать штрих-коды и получать детальную информацию о продукции, сообщил Trend во вторник глава портала Azexport Заур Гардашев.

По его словам, информационная база GS1 Azerbaijan взаимосвязана с международной базой.

«Кроме того, у нас есть определенные разработки с GS1, например, касательно возможности получения детальной информации о продукции, зарегистрированной на Azexport. Принцип поиска так же будет связан со сканированием штрих-кодов. Пока же на начальном этапе был предложен вариант, позволяющий проверять наличие штрих-кодов в базе данных GS1. Соответственно, отсутствие информации будет означать, что продукция является контрафактной», - сказал Гардашев.

Дистрибутив GS1 Azerbaijan, по его словам, доступен для устройств, работающих под управлением операционной системы Android. В ближайшие две недели мобильный софт появится и в магазине приложений App Store.