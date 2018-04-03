Председатель ГЭЦ: «В результатах мониторинговых экзаменов по математике отсутствует положительная динамика»

2018-04-03 16:13 | www.apa.az | 7

Сегодня в ходе заседания Совета директоров Государственного экзаменационного центра были проведены обсуждения в связи с мониторинговыми экзаменами.

Как сообщает АПА, председатель Совета директоров ГЭЦ Малейка Аббасова представила краткий статистический анализ результатов мониторинговых экзаменов по азербайджанскому языку, русскому языку, математике и английскому языку. Она сказала, что по сравнению с 2013 годом в 2017 году в результатах мониторинговых экзаменов по азербайджанскому и русскому языкам наблюдается положительная динамика, однако по математике положительная динамика отсутствует».

М.Аббасзаде отметила, что мониторинговые экзамены по английскому языку были проведены только в 2017 году: «Анализ результатов показывает, что тех, кто не отвечает на задания открытого типа, намного больше, чем тех, кто не отвечает на задания закрытого типа. В частности (70%) не могут отвечать на вопросы типа «как вы считаете?».

По словам председателя ГЭЦ, на основании таких вопросов должен проводиться экзамен для учителей иностранных языков (по выбору), чтобы найти путь решения проблемы.

Временно исполняющий обязанности министра образования, член Совета Джейхун Байрамов сказал, что подобного рода экзамены были проведены министерством для учителей азербайджанского языка и литературы, а также учителей математики, результаты экзаменов были проанализированы.

В ходе обсуждений было отмечено, что неправильно предъявлять одинаковые требования к учащихся городских и отдаленных сельских школ по предмету английского языка.