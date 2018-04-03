Бахрам Халилов: «50% обратившихся кандидатов не были допущены к собеседованию»

2018-04-03 16:15 | www.apa.az | 7

«Представлены статистические показатели этапа собеседования объявленных конкурсов (в том числе отдельно по каждому государственному органу). Были объявлены конкурсы по 1315 должностям».

Как сообщает АПА, об этом на сегодняшнем заседании Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) заявил заместитель председателя Совета директоров Государственного экзаменационного центра Бахрам Халилов.

Б.Халилов отметил, что по объявленному 11 января 2018 года конкурсу было зарегистрировано 1700 обращений. В 306 состоявшихся собеседованиях кандидаты добились успеха, в 540 собеседованиях же добившихся успеха не было: «Всего из 1700 зарегистрированных обращений на 376 вакантных должности 272 кандидата были признаны годными на 173 вакантные должности, на оставшиеся 203 вакантные должности не была утверждена ни одна кандидатура. По объявленному 26 января 2018 году конкурсу из 108 зарегистрированных обращений на 58 вакантных должности 15 кандидатов были признаны годными на 15 вакантных должностей, на оставшиеся 48 вакантные должности не была утверждена ни одна кандидатура.