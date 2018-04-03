Россия возбудила дело против «главного армянина» Украины

2018-04-03 14:30 | www.oxu.az | 7

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, обвинив его в «воспрепятствовании свободному осуществлению российскими гражданами своих избирательных прав на выборах президента России».

Об этом, как передает Oxu.Az, сообщили в пресс-службе российского ведомства во вторник, 3 апреля.

Как заявили в российском ведомстве, Аваков, действуя по предварительному сговору с группой лиц, давал указания подчиненным по службе сотрудникам МВД Украины, обеспечивающим охрану и безопасность российских дипломатических учреждений в Киеве, Львове, Одессе и Харькове, не пропускать на избирательные участки граждан РФ, находившихся на территории Украины 18 марта 2018 года для участия в выборах президента.

«В результате преступных действий Авакова и иных лиц были грубо нарушены законные права и интересы граждан, гарантированные конституцией Российской Федерации», – сказано в заявлении.

18 марта в России состоялись выборы президента страны. Участие в них приняли восемь кандидатов, в том числе действующий глава государства Владимир Путин, который стал лидером голосования, набрав более 76% голосов избирателей.

Отметим, что Арсен Аваков по национальности армянин.

Али Мамедов

