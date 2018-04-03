Глава МИД Индии совершит визит в Баку

2018-04-03 14:52 | www.oxu.az | 7

Министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж совершит 4-6 апреля официальный визит в Азербайджан, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

«В рамках визита С.Сварадж 4 апреля встретится со своим азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым», - говорится в сообщении.

Как передает Oxu.Az, кроме того, индийский министр примет участие 5-6 апреля в промежуточной конференции «Поощрение международного мира и безопасности за устойчивое развитие» глав МИД стран-участниц Движения неприсоединения.

А.М.

