Китай готов дать жесткий отпор США в торговых войнах

2018-04-03 15:05 | www.trend.az | 7

Китай не желает торговых войн, однако действия Соединенных Штатов вынуждают его быть готовым к последовательным жестким ответным мерам. Об этом заявил во вторник на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, передает ТАСС.

"Мы не желаем торговых войн, но и не боимся их. И если кто-то действительно желает нанести [по нам] удар, и для этой цели даже явился к нам на порог, мы ему жестко ответим и будем проявлять такую позицию до самого конца", - подчеркнул дипломат.

По его словам, переговоры с США по торговым вопросам должны сопровождаться обоюдными уступками. "Мы надеемся, что американская сторона проявит здравомыслие и прислушается к мнению представителей широкой общественности, что Соединенные Штаты откажутся от одностороннего мышления времен холодной войны и протекционистских мер", - резюмировал Гэн Шуан.