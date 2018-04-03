В Баку произошел пожар в здании, где проживают вынужденные переселенцы, 55 человек были эвакуированы

2018-04-03 16:18 | www.apa.az | 6

В Баку в здании, где проживают вынужденные переселенцы, произошел пожар.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МЧС, в результате пожара на первом этаже 3-этажного корпуса, расположенного на территории санатория «Gilavar» (в настоящее время не функционирует) поселка Пиршаги, сгорели 2 комнаты общей площадью 42 кв.м, воспламеняемые конструкции коридора и пристройки площадью 18 кв.м, а также собранные в подвале предметы домашнего обихода.

Во время пожара с верхних этажей соответствующими спасательными силами МЧС были эвакуированы 55 человек. Здание было защищено от огня, пожар был потушен.