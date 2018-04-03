В закон «О кредитных бюро» внесены изменения

2018-04-03 14:53 | www.oxu.az | 6

На пленарном заседании Милли меджлиса 3 апреля был вынесен на обсуждение проект о внесении изменений в закон «О кредитных бюро».

Как передает Oxu.Az, все сведения из централизованного кредитного реестра о заемщиках кредитных организаций будут единовременно и бесплатно выдаваться любой кредитной организации, начавшей деятельность в течение трех лет со дня вступления в силу закона «О кредитных бюро».

Согласно проекту, по истечении трех лет со дня вступления закона в силу выдача сведений из централизованного кредитного бюро будет прекращена.

Также с 1 апреля 2018 года прекращается выдача сведений из централизованного кредитного реестра пользователям информации.

Согласно проекту, кредитные отчеты субъектов кредитной истории, являющиеся текущими заемщиками, отношения которых с кредитными организациями были созданы до 1 апреля 2018 года, могут быть получены без их разрешения.

Проект был поставлен на голосование и принят.

Кямиль ГАМЗАОГЛЫ

