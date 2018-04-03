США вывезли боеприпасы с турецкой базы Инджирлик

2018-04-03 14:58 | www.oxu.az | 6

США вывезли мобильные склады боеприпасов с военно-воздушной базы Инджирлик в Турции. Об этом пишут во вторник турецкие СМИ, передает Oxu.Az.

Сообщается, что с 20 января по сегодняшний день США в целом вывезли с военно-воздушной базы Инджирлик три мобильных склада.

Ранее сообщалось, что ВВС США покинули военно-воздушную базу Инджирлик в Турции до начала военной операции «Оливковая ветвь»: так, к 19 января текущего года ВВС США вывели самолеты F-15, A-10 и F-16 с этой базы.

Самолеты A-10 ВВС США были направлены на военно-воздушную базу в Афганистане.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием «Оливковая ветвь» в сирийском районе Африн.

Подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции «Щит Евфрата» против боевиков «Исламского государства» и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.