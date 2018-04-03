Таджикско-узбекскую границу ежедневно пересекают свыше 10 тысяч человек

2018-04-03 15:19 | www.trend.az | 6

После отмены визового режима между Ташкентом и Душанбе ежедневно таджикско-узбекскую границу пересекают свыше 10 тысяч человек, сообщает News.tj.

Самый большой поток приходится на КПП, соединяющие Турсунзаде-Сариосиё и Пенджикент-Самарканд – в среднем до 2 тысяч граждан обеих стран. Такие данные приводит пресс-служба пограничных войск Госкомитета национальной безопасности Таджикистана.

По данным издания, в других КПП число желающих пресечь границу двух государств ежесуточно составляет от 400 до 1 тысячи граждан с обеих сторон.

«В общей сложности, границу двух государств ежесуточно пересекают свыше 10 тыс. граждан, и число желающих посетить Узбекистан или Таджикистан ежедневно растет», – заявили в таджикских погранвойсках.

По словам пресс-секретаря пограничных войск ГКНБ республики Мухаммада Улугходжаева, Таджикистан постепенно увеличивает штат своих пограничников, работающих на КПП на границе с Узбекистаном, чтобы избежать возникновения очередей среди желающих попасть в нашу страну и обратно в соседнюю страну.