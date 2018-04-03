Открывается прямой авиарейс Маскат-Баку

2018-04-03 15:09 | www.oxu.az | 7

Оманский лоукостер «SalamAir» с 14 июня 2018 года начнет выполнение прямых рейсов по маршруту Маскат-Баку, сообщает интернет-издание muscatdaily.com

Как передает Oxu.Az, издание отмечает, что авиакомпания в понедельник в соцсети уведомила желающих путешествовать на Рамазан-байрам о том, что полеты в Баку из Маската будут осуществляться дважды в неделю - по вторникам и четвергам.

Обратные рейсы будут выполняться по средам и пятницам.

Стоимость билета в один конец с вылетом из Баку в Маскат составляет 57,3 тыс. оманских реалов ($149,03), в обратном направлении – 64 тыс. оманских реалов ($166,45).

Али Мамедов

