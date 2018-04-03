AzerGold и Университет АДА подписали меморандум о сотрудничестве

2018-04-03 16:34 | www.apa.az | 7

Закрытое акционерное общество AzerGold и Университет АДА в целях поддержки карьерной подготовки студентов, а также внесения вклада в профессиональное развитие кадров, осуществление студенческих и других исследовательских проектов подписали меморандум о сотрудничестве.

На состоявшемся в Университете АДА встрече ректор Университета Хафиз Пашаев и председатель Совета правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов провели широкий обмен мнениями вокруг сотрудничества, а также выразили свою уверенность, что совместная деятельность будет успешной для обеих сторон. Отметим, что меморандум охватывает сотрудничество с Фондом и «Центром управления карьерой» Университета АДА, организацию для сотрудников ЗАО AzerGold программ по повышению квалификации, а также осуществление совместных исследовательских проектов.

В целях обеспечения устойчивого и стабильного развития цветной металлургии ЗАО AzerGold придает важное значение укреплению кадрового потенциала. В рамках осуществляемых в этом направлении мероприятий ЗАО активно сотрудничает в различных направлениях с Азербайджанским государственным университетом нефти и промышленности, Азербайджанским университетом строительства и архитектуры, а также с Азербайджанским техническим университетом.