Опоздавшие депутаты разозлили Огтая Асадова

2018-04-03 15:19 | www.oxu.az | 7

Во время обсуждения законопроекта «О профессиональном образовании» во втором чтении произошел любопытный инцидент.

Как передает Oxu.Az, законопроект был вынесен на обсуждение по инициативе председателя комитета по науке и образованию, академика Исы Габибейли.

За документ проголосовали всего 94 депутата.

Спикер Огтай Асадов полушутя сделал замечание:

«Наверное, у депутатов пересохло горло, пошли выпить чаю…Скажите пусть срочно вернутся в зал, проголосуют… Нельзя же так?!».

После этого документ был во второй раз поставлен на голосование и принят.

Кямиль ГАМЗАОГЛЫ

