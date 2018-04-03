Ссора между соседями закончилась ножевым ранением

2018-04-03 15:26 | www.oxu.az | 7
Кровавое преступление совершено в Бинагадинском районе Баку.
Как сообщили Oxu.Az в Управлении полиции Бинагадинского района, 2 апреля в 17:00 было совершено нападение на проживающего там Гаджиева Замира Забиг оглу, 1983 года рождения.
С проникающим ножевым ранением в области живота Гаджиев был доставлен в Клинический медицинский центр.
Его состояние оценивается врачами как тяжелое. Следователи еще не смогли побеседовать с пострадавшим, так как он не приходил в сознание.
Однако в ходе расследования оперативники установили личность человека, причастного к поножовщине. Им оказался ранее судимый по статьям 128 (менее тяжкое нанесение вреда здоровья) и 221 (хулиганство) Уголовного кодекса АР сосед Гаджиева - Мамедов Аливерди Дадаш оглу, 1974 года рождения.
Мамедов пока не задержан, в этом направлении ведется работа.
Выясняется мотив преступления.
Ульви Керимов