Ссора между соседями закончилась ножевым ранением

2018-04-03 15:26 | www.oxu.az | 7

Кровавое преступление совершено в Бинагадинском районе Баку.

Как сообщили Oxu.Az в Управлении полиции Бинагадинского района, 2 апреля в 17:00 было совершено нападение на проживающего там Гаджиева Замира Забиг оглу, 1983 года рождения.



С проникающим ножевым ранением в области живота Гаджиев был доставлен в Клинический медицинский центр.



Его состояние оценивается врачами как тяжелое. Следователи еще не смогли побеседовать с пострадавшим, так как он не приходил в сознание.



Однако в ходе расследования оперативники установили личность человека, причастного к поножовщине. Им оказался ранее судимый по статьям 128 (менее тяжкое нанесение вреда здоровья) и 221 (хулиганство) Уголовного кодекса АР сосед Гаджиева - Мамедов Аливерди Дадаш оглу, 1974 года рождения.

Мамедов пока не задержан, в этом направлении ведется работа.



Выясняется мотив преступления.



Ульви Керимов

