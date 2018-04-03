ООН собрала два миллиарда долларов на донорской конференции по Йемену

2018-04-03 15:43 | www.trend.az | 6

ООН удалось собрать 2 миллиарда долларов в ходе международной донорской конференции по Йемену, состоявшейся во вторник в Женеве, сообщил журналистам генсек организации Антониу Гутерреш, передает РИА Новости.

"Мы достигли суммы в 2 миллиарда долларов. По сравнению с прошлым годом, когда мы собрали 1,1 миллиард, вы видите, что мы практически удвоили эту сумму", — сказал Гутерреш.

По его словам, страны также договорились о выделении дополнительных финансовых средств в течение года.

"Так что мы очень оптимистичны в том, что достигнем уровня необходимого финансирования", — сказал генсек ООН.