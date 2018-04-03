Депутат раскритиковал структуру Руфата Асланлы

2018-04-03 15:49 | www.oxu.az | 9

Надо решить проблему долгов по кредитам.

Как передает Oxu.Az, об этом сказал председатель парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным структурам Сиявуш Новрузов во время обсуждения изменений в закон «О кредитных бюро».

«На прошлом заседании также было сказано, что этот вопрос в центре внимания государства и правительства, ведутся соответствующие работы. Мы тоже знаем, что над этим вопросом ведутся работы. Но, Зияд муаллим, было бы лучше, если бы вы подробно сообщили об этом. Надо уже внести ясность в этот вопрос и решить его», - сказал парламентарий, обращаясь к председателю комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Зияду Самедзаде.

Депутат Фазаил Агамалы тоже резко высказался на эту тему и серьезно раскритиковал частные банки:

«Почему все скидывают на государство? Когда коммерческие банки зарабатывали, все было нормально, но как только возникли проблемы, сразу виновато государство. В Азербайджане создана Палата по надзору над финансовыми рынками. Когда появлялась эта структура, мы все радовались и поддерживали ее. Но, к сожалению, деятельности этой структуры не видно. Куда смотрит ее руководитель, чем занимается? Там происходят какие-то интриги, царит двоевластие. Надо положить этому конец».

Кямиль ГАМЗАОГЛЫ

