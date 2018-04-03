В санатории «Гилавар» произошел пожар

2018-04-03 15:49 | www.oxu.az | 8

В поселке Пиршаги Сабунчинского района Баку произошел пожар.

Как передает Oxu.Az, в результате пожара на первом этаже 3-этажного корпуса, расположенного на территории санатория «Гилавар» (в настоящее время не функционирует), сгорели 2 комнаты общей площадью 42 кв.м, воспламеняемые конструкции коридора и пристройки площадью 18 кв.м, а также собранные в подвале предметы домашнего обихода.

Во время пожара с верхних этажей соответствующими спасательными силами МЧС были эвакуированы 55 человек. Здание было защищено от огня, пожар потушен.

Легкое отравление получили 7 человек.

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