Группа миротворцев из Азербайджана отправлена в Афганистан

2018-04-03 17:04 | www.apa.az | 6

В соответствии с планом в ротационном порядке группа миротворцев Азербайджанской Армии, состоящая из 52 военнослужащих отправлена в Афганистан для продолжения службы в составе миссии «Решительная поддержка».



Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Министерства обороны, миротворческая миссия Азербайджанской армии в Афганистане началась с 20 ноября 2002 года.



В настоящее время в данной миссии в Афганистане принимают участие 120 военнослужащих, включая 2 военных врачей и 6 штабных офицеров Азербайджанской армии.