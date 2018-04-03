Один из лучших диджеев мира Afrojack выступит в Баку

2018-04-03 15:56 | www.oxu.az | 6

Нидерландский музыкальный продюсер и диджей Afrojack выступит в Баку с ди-джейским сэтом.

Как сообщили Oxu.Az в операционной компании «Бакинское городское кольцо», выступление состоится в первый день Гран-при Азербайджана «Формула-1», 27 апреля, в Crystal Hall по завершении концерта британской группы Jamiroquai.

Один из известных синглов «Take Over Control», записанный совместно с Евой Симонс, попал в чарты многих стран. Он занимал 19-е место на DJ MAG’s TOP 100 DJs 2010.

В 2011 году Afrojack получил «Грэмми» за ремикс на «Revolver» Мадонны в сотрудничестве с Дэвидом Гетта. В этом же году занял 6-е место в DJ Mag.

В 2012 году Afrojack был номинирован на «Грэмми» за ремикс на песню «Collide» Леоны Льюис.

​В конце 2007 года основал собственный лейбл «Wall Recordings» — третий по популярности в Нидерландах после «Spinnin» и «Revealed». В 2017 году занял 9-е место в списке лучших диджеев мира по версии DJ Magazine.