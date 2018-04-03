Госкомитет ведет расследование в связи с пожаром в санатории, где размещены вынужденные переселенцы

2018-04-03 17:55 | www.apa.az | 7

«В кратчайшее время будут приняты соответствующие меры».

Заместитель председателя Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев и руководители соответствующих отделов находятся на территории расположенного в поселке Пиршаги санатория «Gilavar», где произошел пожар.

Об этом АПА заявил глава пресс-службы Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Эльчин Гадимов.

Э.Гадимов сказал, что на этой территории ведется соответствующее расследование и в кратчайшее время будут приняты соответствующие меры.

Отметим, сегодня в результате пожара на первом этаже 3-этажного корпуса, расположенного на территории санатория «Gilavar» (в настоящее время не функционирует) поселка Пиршаги, сгорели 2 комнаты общей площадью 42 кв.м, воспламеняемые конструкции коридора и пристройки площадью 18 кв.м, а также собранные в подвале предметы домашнего обихода. Во время пожара с верхних этажей соответствующими спасательными силами МЧС были эвакуированы 55 человек. Здание было защищено от огня, пожар был потушен.