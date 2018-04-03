Не менее 60 мирных жителей погибли в ходе авиаудара ВВС Афганистана

2018-04-03 18:12 | www.apa.az | 7

Не менее 60 мирных жителей погибли в ходе авиаудара ВВС Афганистана.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, не менее 60 мирных жителей погибли и 50 человек пострадали в результате авиаудара ВВС Афганистана по медресе в городе Кундуз на севере страны.



Ранее сообщалось, что в результате бомбардировки медресе в районе Дашт-э-Арчи, который находится под контролем талибов, погибли десятки человек. По информации военных, в момент удара в школе находились около 200 человек, среди них один из высокопоставленных представителей «Талибана». Миссия ООН по содействию Афганистану (UNAMA) заявила, что изучает сообщения о возможной гибели мирных граждан.

По словам Карлака, всего в результате авиаудара погибли 85 человек, из них 60 мирных жителей и 25 боевиков движения «Талибан», 50 человек получили ранения.

Председатель сената Афганистана Фзал Хади Муслимйар призвал правительство арестовать тех, кто приказал нанести авиаудар и привлечь их к ответственности, сообщило агентство.

Ранее министерство обороны страны заявило, что авиаудар, нанесенный в понедельник по объектам в провинции Кундуз, уничтожил не менее 18 командиров радикального движения «Талибан». По данным местных властей, общее число погибших и пострадавших составило 25 человек. Однако, по данным очевидцев, жертв в результате авиаудара значительно больше.



