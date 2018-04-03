Депутат рассказал о последствиях прихода к власти оппозиции

2018-04-03 16:02 | www.oxu.az | 7

Нынешняя радикальная оппозиция скрытно или ясно поддерживала власть.

Как передает Oxu.Az, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса заявил председатель партии «Вахдат» (Единство) Тахир Керимли.

По словам Керимли, именно поэтому он был против этой оппозиции.

Депутат отметил, что оппозиция получила достаточно выгоды от действующих властей:

«Пусть хоть один покажет мне, что не извлек выгоды от власти. Были те, кто получил депутатский мандат. После изгнания из власти они стали героями, радикальной оппозицией. Кто вам поверит? Какая партия или председатель может сказать, что может обеспечить в Азербайджане стабильность?!

Ни один не осмелится заявить, что придет к власти и Азербайджан не превратится в Сирию. Никто не может гарантировать это. Они только ругают, оскорбляют. Хорошо, давайте разрушим, но что будет вместо этого? Поэтому с этой позиции мы их осуждаем».

Кямиль ГАМЗАОГЛЫ

