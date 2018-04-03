Президент поздравил египетского коллегу

2018-04-03 16:07 | www.oxu.az | 7

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Абдулфаттаха ас-Сиси с избранием на пост президента Египта.

Как передает Oxu.Az, об этом говорится в письме главы государства:

«Уважаемый господин президент.

«От всей души искренне поздравляю вас с переизбранием на пост президента Арабской Республики Египет.

Верю, что мы продолжим последовательные совместные усилия по развитию традиционных дружественных и совместных отношений между Египтом и Азербайджаном. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и успехов в вашей деятельности ради благополучия дружелюбного египетского народа».