Президент поздравил египетского коллегу

2018-04-03 16:07 | www.oxu.az | 7
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Абдулфаттаха ас-Сиси с избранием на пост президента Египта.
Как передает Oxu.Az, об этом говорится в письме главы государства:
«Уважаемый господин президент.
«От всей души искренне поздравляю вас с переизбранием на пост президента Арабской Республики Египет.
Верю, что мы продолжим последовательные совместные усилия по развитию традиционных дружественных и совместных отношений между Египтом и Азербайджаном. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и успехов в вашей деятельности ради благополучия дружелюбного египетского народа».