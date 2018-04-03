В Турции состоялась закладка фундамента АЭС «Аккую»

2018-04-03 17:51 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Мерсин на юге страны состоялась церемония закладки фундамента первой в Турции АЭС «Аккую», сообщают во вторник турецкие СМИ.

Президенты Турции и РФ Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин участвовали в церемонии посредством видеоконференции.

Отметим, что накануне Агентство по атомной энергетике Турции выдало лицензию на строительство первого блока АЭС "Аккую".

Соглашение о строительстве АЭС «Аккую» было подписано между правительствами РФ и Турции в Анкаре 12 мая 2010 года.

13 декабря 2010 года в Турции было зарегистрировано АО "Аккую Нуклеар".

В декабре 2012 года в городе Мерсин открылся центр общественной информации АЭС «Аккую».

Проект АЭС "Аккую" предполагает строительство четырех энергоблоков с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения "3+", которые соответствуют самым высоким, "постфукусимским" стандартам безопасности. Мощность каждого блока составит 1200 МВт. Стоимость проекта оценивается в 20 миллиардов долларов.