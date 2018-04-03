Путин: Проект АЭС "Аккую" станет основой атомной отрасли Турции

2018-04-03 17:52 | www.trend.az | 7

Значимость строительства АЭС "Аккую" в Турции трудно переоценить, электростанция станет основой создания атомной отрасли в республике, заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

"Значимость этого масштабного инновационного проекта трудно переоценить. По сути, сегодня мы не только присутствуем при сооружении первой турецкой атомной электростанции, но и создаем основу для Турции в атомной промышленности в целом. Мы начинаем создание новой отрасли", — заявил Путин на церемонии начала строительства первого энергоблока АЭС "Аккую".

Проект АЭС "Аккую" включает четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующими самым высоким, так называемым "постфукусимским" стандартам безопасности. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. Стоимость проекта составляет порядка 20 миллиардов долларов.