Путин и Эрдоган дали старт строительству АЭС «Аккую»

2018-04-03 18:13 | www.apa.az | 7

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в режиме видеоконференции приняли участие в церемонии начала строительства АЭС «Аккую» в Турции.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, АЭС «Аккую» - первый в мире проект АЭС, реализуемый по модели BOO («build-own-operate», «строй-владей-эксплуатируй»). В соответствии с этой моделью, Россия построит станцию, будет ею владеть и эксплуатировать.



Согласно подписанному межправсоглашению, не менее 51% акций должны принадлежать российским компаниям, остальные 49% акций могут быть проданы внешним инвесторам.



Проект АЭС «Аккую» включает четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения «3+», соответствующими самым высоким, так называемым «постфукусимским» стандартам безопасности. Мощность каждого энергоблока составит 1200 МВт. Стоимость проекта - порядка 20 миллиардов долларов.