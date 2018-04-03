В Москве сильный ветер – AZAL летит по расписанию

2018-04-03 16:10 | www.oxu.az | 6

Ураганный ветер в Москве стал причиной задержки около 30 авиарейсов.

Как сообщил Oxu.Az глава пресс-службы Азербайджанский авиалиний «AZAL» Паша Кесамански, ветер не повлиял на расписание рейсов «AZAL».

По сообщению российских СМИ, в аэропорту Домодедово задержаны два рейса и 13 отменены, в Шереметьево задержаны три рейса. Во Внуково отменены 14 рейсов, еще два задержаны.

«У «AZAL» был утренний рейс из Москвы, который благополучно вылетел из российской столицы и вовремя произвел посадку в Баку. Также ожидается вечерний рейс из Баку в Москву», - отметил Кесамански.

Али Мамедов

