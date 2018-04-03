В «CinemaPlus» пройдет кинофестиваль Франкофонии – ВИДЕО

2018-04-03 16:19 | www.oxu.az | 6

В кинотеатре премиум класса «CinemaPlus Azerbaijan» 4 и 6 апреля в рамках кинофестиваля Франкофония пройдут показы фильмов «Адама» и «Мама и другие сумасшедшие родственники». На фестивале перед началом фильмов ожидаются выступления представителей посольства Франции.

4-го апреля в 19:00 состоится показ Французского анимационного фильма Симона Руби «Адама».

Формат: 2D, язык: французский с английскими субтитрами. Возрастное ограничение 0+.

1916 год. Двенадцатилетний Адама живет в отдаленной деревне в западной Африке. Однажды вечером его старший брат Самба исчезает. Преступив запрет взрослых, Адама решает отправиться на его поиски, в путешествие, которое приведет его за море, на север, на передовую линию фронта в районе Вердена.

6-го апреля в 19:00 состоится показ венгерской драмы Ибойя Фекете «Мама и другие сумасшедшие родственники».

Язык: венгерский и английский. Субтитры: французский. Возрастное ограничение 12+.

Древняя старушка, путаясь в воспоминаниях и приукрашивая события, рассказывает дочери трогательную историю своей жизни. На долю четырех поколений простой венгерской семьи в двадцатом веке выпало множество испытаний. Но бабушка знала верный способ борьбы с неприятностями, конфликтами и опасностями — переезд. За 94 года бабушка 27 раз меняла место жительства, оставаясь неуязвимой для суровых ударов судьбы.

Вход на просмотры свободный.

Кинотеатр «CinemaPlus» всегда готов радовать вас самыми лучшими премьерами в мире кино и делать приятные сюрпризы.