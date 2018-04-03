Закир Гаралов: «Правоохранительные органы Азербайджана приняли активное участие в следствии по уголовному делу событий 15 июля в Турции»

2018-04-03 18:48 | www.apa.az | 7

Как сообщили АПА в пресс-службе Генпрокуратуры, в ходе встречи генпрокурор сказал, что основанные на принципах дружбы и братства азербайджано-турецкие отношения поднялись на уровень надежного стратегического сотрудничества.

С удовлетворением подчеркнув установленное между странами двустороннее правовое сотрудничество, З.Гаралов отметил, что правоохранительные органы Азербайджана приняли активное участие в оперативно-следственных мероприятиях по уголовному делу, возбужденному в связи с событиями в Турции 15 июля 2016 года.

Выразив благодарность братскому азербайджанскому государству и его народу за оказанную во время попытки государственного переворота в Турции поддержку, министр Абдульхамид Гюль выразил уверенность в том, что двусторонние отношения будут расширяться во всех сферах и впредь. А.Гюль передал поздравления по случаю 100-летия Азербайджанской Демократической Республики.



В ходе встречи была предоставлена подробная информация об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте. Гость выразил соболезнования азербайджанскому народу в связи со 100-летней годовщиной геноцида азербайджанцев.

В ходе встречи стороны провели обмен мнениями о сотрудничестве в правовой сфере.

После встречи делегация ознакомилась с Музеем истории Генпрокуратуры.