Путин прибыл в Турцию

2018-04-03 16:26 | www.oxu.az | 7

Президент России Владимир Путин прибыл в Турцию. Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Глава РФ проведет ближайшие два дня в Турции. В рамках рабочей поездки будут затронуты вопросы двустороннего сотрудничества стран, торгово-экономические отношения, строительство газопровода «Турецкий поток» и военные темы.

Турецкая сторона намерена договориться о закупках российских зенитно-ракетных систем С-400 и расширить российских рынок для сельскохозяйственных поставок.

Еще одно запланированное мероприятие – участие в видеоконференции.

Владимир Путин будет виртуальным гостем в церемонии закладки фундамента атомной электростанции «Аккую».

АЭС примечательна тем, что возведением будут заниматься российские специалисты. А по условиям контракта, большая половина доли станции будет принадлежать российской стороне.

«Росатом» отметил: данный проект отличный фундамент для сотрудничества на десятилетия вперед.

Али Мамедов

