Iran Air на Новруз увеличила число рейсов в Азербайджан (Эксклюзив)

2018-04-03 18:18 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Иранский национальный авиаперевозчик Iran Air осуществил 12 рейсов между Тегераном и Баку в дни праздника Новруза (19-26 марта), сообщил Trend во вторник глава представительства Iran Air в Баку Можтаба Голамиан.

По его словам, с 19 марта по четвертое апреля компания в общей сложности обслужит около 1800 пассажиров.

"Iran Air обычно выполняет по два рейса в неделю по понедельникам и четвергам, но во время праздника Новруз компания совершила шесть дополнительных рейсов между Тегераном и Баку", - сказал глава представительства.