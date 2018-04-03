Делегация Минобороны едет на конференцию в Москве

2018-04-03 16:31 | www.oxu.az | 7

Делегация во главе с заместителем министра обороны Азербайджана генерал-лейтенантом Керимом Велиевым примет участие в VII Конференции по международной безопасности, которая пройдет в Москве 4-5 апреля.

Как сообщили Oxu.Az в Министерстве обороны, на международной конференции, организованной Министерством обороны Российской Федерации, будут обсуждаться вопросы глобальной и региональной безопасности.

В ходе пленарных заседаний будут рассмотрены региональные аспекты безопасности, региональные особенности деятельности военных ведомств по реагированию на угрозы и вызовы безопасности государств, а также ряд других вопросов.