Скончалась известный азербайджанский гинеколог – ОБНОВЛЕНО

2018-04-03 16:51 | www.oxu.az | 7

Скончалась известный гинеколог Сабина Мирзоева.

Об этом Oxu.Az сообщили в Минздраве.

Сообщается, что в министерстве позвонили главврачу «Baku Medical Plaza» Кямилю Гекхан, и он подтвердил данную новость.

14:13

Гинеколог отдела женских болезней и родов «Baku Medical Plaza» доктор Сабина Мирзоева скончалась сегодня.

Как передает Oxu.Az, об этом Qafqazinfo сообщил пластический хирург «Baku Medical Plaza» Сирус Гочгани.

По его словам, С.Мирзоева умерла от кровоизлияния в мозг.