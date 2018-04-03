Скончалась известный азербайджанский гинеколог – ОБНОВЛЕНО

2018-04-03 16:51 | www.oxu.az | 7
Скончалась известный гинеколог Сабина Мирзоева.
Об этом Oxu.Az сообщили в Минздраве.
Сообщается, что в министерстве позвонили главврачу «Baku Medical Plaza» Кямилю Гекхан, и он подтвердил данную новость.
14:13
Гинеколог отдела женских болезней и родов «Baku Medical Plaza» доктор Сабина Мирзоева скончалась сегодня.
Как передает Oxu.Az, об этом Qafqazinfo сообщил пластический хирург «Baku Medical Plaza» Сирус Гочгани.
По его словам, С.Мирзоева умерла от кровоизлияния в мозг.