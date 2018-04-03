МВД и Генпрокуратура обвинили экс-сотрудника МНБ во лжи

2018-04-03 16:53 | www.oxu.az | 7

Министерство внутренних дел Азербайджана и Генеральная прокуратура АР выступили с совместным заявлением по поводу лживых обвинений бывшего сотрудника упраздненного МНБ Рамина Нагиева.

Как передает Oxu.Az, в заявлении говорится:

«В последние дни различные информационные ресурсы распространяют в Интернете текст интервью, которое дал Turan TV Рамин Нагиев - бывший следователь упраздненного Министерства национальной безопасности, уволенный со службы за грубые нарушения закона, который ныне находится за рубежом и активно участвует в кампании по очернению азербайджанского государства и народа.

Однозначно заявляем, что претензии, изложенные в интервью, являются абсолютно лживыми и клеветническими, преследующими цель бросить тень на эффективную борьбу с преступностью, которую ведут в Азербайджане органы полиции, прокуратуры и другие правоохранительные структуры. Эти претензии являются не чем иным, как противоречащими истине, опровергающими друг друга ложными и выдуманными заявлениями.

В результате оперативно-розыскных и следственных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, прокуратуры и других правоохранительных структур, было установлено, что являвшийся командиром ОМОНа Ровшан Джавадов, его брат Махир Джавадов, а также Алиюсиф Тахиров, Эльчин Амирасланов, Даянат Керимов, Султан Салимов, Сахават Гумбатов, Шамси Абдуллаев и другие создали вооруженную преступную группировку, пытаясь сформировать в обществе недоверие к государству, нарушить общественно-политическую стабильность, незаконно захватить власть, устраняя террором всех общественно-политических деятелей, которые мешали осуществлению подготовленных ими планов.

Неопровержимыми доказательствами подтверждено, что они совершили убийства начальника Бакинского высшего военно-морского училища Эдуарда Гусейнова (в апреле 1993 года), заместителя председателя Верховного совета Афиаддина Джалилова и начальника Особого управления при Президенте Шамси Рагимова (29 сентября 1994 года).

Преступные действия обвиняемых были в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством и при участии адвокатов объективно доказаны собранными доказательствами, признательными показаниями, свидетельскими показаниями и показаниями потерпевших, заключениями экспертизы и т.д.

Вышеуказанные преступления Ровшана и Махира Джавадовых, бывших членов ОМОНа и других были признаны и судом.

За совершенные тяжкие преступления преступники были приговорены к пожизненному или длительным срокам лишения свободы».

МВД и Генпрокуратура, обращаясь к гражданам, также отмечает, что члены вооруженных преступных группировок, не останавливающиеся даже перед совершением терактов ради захвата власти, а также их сторонники пытаются различными способами скрыть от общественности свои преступления, безуспешно выставляя себя невиновными. При этом они забывают, что совершили тяжкие преступления, убийство видных государственных деятелей.

«Именно поэтому они, помимо предусмотренного законом наказания, всегда будут презираться народом», - подчеркивается в заявлении Министерства внутренних дел и Генеральной прокуратуры Азербайджана.