Киселев поделился впечатлениями об Ильхаме Алиеве

2018-04-03 16:57 | www.oxu.az | 6

Азербайджанцам очень повезло, что у них есть такой лидер.

Как передает Oxu.Az, об этом в интервью Sputnik сообщил генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

«Не хотелось бы, чтобы мои слова были восприняты как агитация. Я действительно встречался с Ильхамом Алиевым, и он произвел на меня впечатление ответственного государственного лидера, который знает историю своей страны и имеет видение на большую перспективу», - отметил Кисилев.

Он отметил, что Ильхам Алиев верит в свою страну, занимается инфраструктурой, долгосрочными проектами — как в hardware, так и в software.

«Он выковывает азербайджанский характер. А так как Азербайджан — молодое государство, оно нуждается в формирующем воздействии такого рода. Азербайджану нельзя без лидера.

Я считаю, что азербайджанцам очень повезло, что у них есть такой лидер — он не торопится, но и не упускает время, что очень существенно. Он ведет свою страну — свой корабль — очень уверенным курсом, проходит опасности и рифы, которые не всем молодым государствам удается пройти столь безболезненно, как Азербайджану», - подчеркнул гендиректор МИА «Россия сегодня».

Али Мамедов

