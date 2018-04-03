Президент Ильхам Алиев выделил средства на реконструкцию систем водоснабжения и канализации в Ширване

2018-04-03 18:50 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о мерах по продолжению проекта реконструкции систем водоснабжения и канализации в городе Ширван.

Согласно распоряжению, с целью продолжения проекта реконструкции систем водоснабжения и канализации в городе Ширван из суммы, указанной в пункте 1.84 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2018 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», утвержденного распоряжением Президента от 22 января 2018 года, Открытому акционерному обществу "Азерсу" будет выделено 2,8 миллиона манатов.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения, министерству финансов - обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

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