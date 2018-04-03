Начался суд над парнем, зарубившим тетю

2018-04-03 17:17 | www.oxu.az | 8

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся судебный процесс по делу Вусала Шихалиева, обвиняемого по статье 120.1 (умышленное убийство) УК АР.

Как передает Oxu.Az, 4 декабря прошлого года в поселке Масазыр Вусал Шихалиев нанес своей тете, Егане Имамвердиевой 1975 года рождения, многочисленные удары топором.

Женщина в тяжелом состоянии была доставлена в больницу, где спустя несколько дней скончалась. Подозреваемый был задержан сотрудниками Управления полиции Абшеронского района, по факту в районной прокуратуре было возбуждено уголовное дело.

Вусал Шихалиев заявил, что совершил преступление на почве ревности.

На подготовительном заседании были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Рассмотрение дела назначено на 9 апреля.

Дж.Г.

