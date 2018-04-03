Азербайджан поможет Африке

2018-04-03 17:37 | www.oxu.az | 8

Представитель Азербайджанского агентства помощи международному развитию (AİDA) принял участие в состоявшемся в Тунисе 43-м ежегодном собрании Исламского банка развития.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе МИД, в рамках мероприятия был подписан документ о развертывании AİDA и другими партнерами кампании «По борьбе с предотвратимой слепотой» (AFAB) второго этапа этой кампании. Таким образом, второй этап охватит 2018-2022 гг. и 12 африканских стран.

В МИД отметили, что в ходе первого этапа кампании, реализованного в 2012-2015 гг., было восстановлено зрение свыше 56 тыс. страдающих от катаракты жителей стран, входящих в Африканский Союз, продиагностировано зрение более 300 тысяч человек.