Группа миротворцев из Азербайджана отправлена в Афганистан – ФОТО + ВИДЕО

2018-04-03 17:49 | www.oxu.az | 7

В соответствии с планом в ротационном порядке группа миротворцев Азербайджанской Армии, состоящая из 52 военнослужащих отправлена в Афганистан для продолжения службы в составе миссии «Решительная поддержка».

Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Миротворческая миссия Азербайджанской Армии в Афганистане началась с 20 ноября 2002 года.

В настоящее время в данной миссии в Афганистане принимают участие 120 военнослужащих, включая 2 военных врачей и 6 штабных офицеров Азербайджанской Армии.