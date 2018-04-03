Группа миротворцев из Азербайджана отправлена в Афганистан – ФОТО + ВИДЕО

2018-04-03 17:49 | www.oxu.az | 7
В соответствии с планом в ротационном порядке группа миротворцев Азербайджанской Армии, состоящая из 52 военнослужащих отправлена в Афганистан для продолжения службы в составе миссии «Решительная поддержка».
Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.
Миротворческая миссия Азербайджанской Армии в Афганистане началась с 20 ноября 2002 года.
В настоящее время в данной миссии в Афганистане принимают участие 120 военнослужащих, включая 2 военных врачей и 6 штабных офицеров Азербайджанской Армии.