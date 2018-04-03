В Азербайджане заработают новые солнечные электростанции (Эксклюзив)

2018-04-03 19:03 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В ближайшее время в Азербайджане планируется сдать в эксплуатацию две новые солнечные электростанции.

Об этом во вторник сказал Trend главный технолог компании Azguntex Низами Аскеров. Станции будут работать на солнечных панелях, производимых компанией.

«Электростанция в бакинском поселке Сахиль уже полностью готова к эксплуатации. Осталось только подключение солнечных генерирующих мощностей к общей электросети. После начала ее работы планируется также сдать в эксплуатацию аналогичную станцию в городе Сумгайыт, где работы практически уже завершены»,- отметил Аскеров.

Сегодня в Азербайджане солнечные электростанции функционируют в городах Гобустан и Самух, бакинских поселках Пираллахи и Сураханы.

«Например, в Гобустане солнечная электростанция почти полностью покрывает потребности города в электроэнергии. Задача – увеличивать количество таких электростанций и извлекать максимум возможностей из альтернативной энергии», - сказал главный технолог компании.