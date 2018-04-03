Строительство первой нитки "Турецкого потока" будет завершено через месяц

2018-04-03 19:07 | www.trend.az | 7

"Газпром" уже через месяц завершит строительство первой нитки газопровода "Турецкий поток", предназначенной для перевода снабжения западной части Турции на прямые поставки из России вместо украинского транзита, передает агентство "Интерфакс".

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в Анкаре сказал журналистам: "Все идет по плану. Могу сказать, что на сегодняшний день уложено 1047 км в двухниточном исполнении, это 55 процентов общей протяженности морской части газопровода. То, что касается первой нитки - построено 827 км, и буквально в первой декаде мая мы закончим укладку первой нитки газопровода. Остается построить приемный терминал и вторую нитку. Так что все идет по плану", - заверил он.